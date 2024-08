Sinner positivo è bufera | tennisti furiosi e dubbi sul provvedimento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Nel mondo del tennis continua a tenere banco il caso Jannik. Il numero uno al mondo è risultatoa un controllo antidoping lo scorso mese di aprile. Nel sangue del numero uno del mondo sono state trovate tracce di Clostebol, per un totale di meno di un miliardesimo di grammo. In seguito ad un’indagine condotta dall’agenzia internazionale per l’integrità del tennis (Itia) è stato dimostrato che la contaminazione è avvenuta attraverso un massaggio effettuato dal fisioterapista. Le reazioni La notizia ha scatenato tantissime reazioni. “Nel commentare questa vicenda non posso che basarmi sull’indagine dell’Itia che ha svolto accurate indagini e ritenuto chefosse innocente. Evidentemente non c’è stato dolo e ora può tornare a concentrarsi solo sul tennis”. L’ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado Barazzutti commenta così all’Adnkronos la vicenda.