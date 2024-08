Sinner positivo a un controllo antidoping Ma è innocente…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannik, caso Clostebol: l’ITIA lo assolve, confermata la partecipazione agli US Open NEW YORK – Il tennista italiano Jannikè stato al centro di un’indagine della International Tennis Integrity Agency (ITIA) a seguito di un testal Clostebol, sostanza vietata, durante uneffettuato nel marzo scorso in occasione del Masters 1000 di Indian Wells. Il quantitativo rilevato nel campione diè stato estremamente basso, inferiore a un miliardesimo di grammo, un dato che ha subito fatto pensare a un’assunzione involontaria. Dopo una “indagine approfondita ed estesa” condotta dall’ITIA, è stato confermato che l’atleta non aveva intenzione di migliorare le sue prestazioni con l’uso di sostanze dopanti.