Sinner e il caso doping Pietrangeli esclusivo | Non capisco una cosa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 20 agosto 2024) Nicolain esclusiva ai nostri microfoni sul: “Decisione senza senso. Le critiche di Kyrgios? Lui deve stare zitto” La vicendariguardantesta facendo molto discutere. La Federazione ha deciso di non squalificare Jannik, ma di togliere i 400 punti della semifinale conquistati a Indian Wells (oltre che i soldi ndr). Sentenza che ha provocato una dura reazione sui social da parte di Kyrgios. L’australiano sui social ha chiesto una squalifica di due anni per Jannik: “Due test dove sei risultato positivo e le tue prestazioni sono migliorate. Ridicolo. Crema per massaggi? Bella questa“.(Ansa) – notizie.comAi nostri microfoni è intervenuto in esclusiva Nicolaper commentare la vicenda riguardante Jannik, ma con l’ex tennista ci siamo proiettati anche sugli ormai imminenti US Open.