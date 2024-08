Scuola per oltre 500 presidi assunzione a rischio | nomine sospese dal Tar Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 agosto 2024) Poco prima di Ferragosto il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sospeso in via cautelare la procedura relativa alla nomina dei vincitori del concorso. Il Ministero dell’Istruzione aveva pubblicato la graduatoria finale lo scorso 9 agosto e puntava ad assegnare i vincitori alle scuole vacanti già dal primo settembre. Ora gli interessati devono aspettare fino al 5 settembre, giorno in cui è fissata la camera di consiglio. Fino a quella data la sospensione resta. Il sindacato Udir ha incaricato il proprio segretario nazionale di richiedere l'intervento urgente del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.