Rivalutazione delle pensioni | ecco cosa ne sarà dei nostri assegni mensili

(Di martedì 20 agosto 2024) Il Governo valuta un cambiamento nel sistema di calcolo della. Quali sarebbero le conseguenze sugli? I pensionati iniziano a tremare sentendo di un possibile cambiamento introdotto nel 2025 in merito alladei trattamenti previdenziali. Sanno che le modifiche saranno in peggio, hanno ragione a pensarlo? Nuova, come cambieranno gli(Cityrumors.it)Non è mancanza di fiducia ma consapevolezza di una situazione difficile per l’Italia. Sperare in cambiamenti che aumentino notevolmente l’assegnostico è un’utopia e i cittadini lo sanno. La nostra bella penisola è una terra dalle mille meraviglie, con grandissimo potenziale eppure rimane sempre indietro. Corre e corre per raggiungere posizioni migliori ma le cadute sono sempre dietro l’angolo.