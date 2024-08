Rissa sul volo Ryanair passeggero schiaffeggia un assistente di bordo | l’aereo viene dirottato | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 agosto 2024)sulundiHa dell’incredibile quanto avvenuto su un, partito da Liverpool e diretto a Tenerife, con unche hato undivenendo colpito a sua volta da un pugno sferrato da un altro. La vicenda, immortalata in un, è avvenuta lo scorso 4 luglio. Nella clip si vede ilche tenta di aprire le cappelliere del. Quando l’dilo ha fermato, richiudendo il vano, illo hato scatenando la reazione di un altrosferrandogli un pugno sul naso. A fight broke out between passengers on #‘s flight #FR4346 from #Liverpool to #Tenerife,on July 4. The crew was forced to divert to #Santiago de Compostela Airport,#Spain.The captain ordered the passengers involved in the fight to leave the aircraft.