Rissa a 5 stelle l’altolà di Grillo asfalta Conte e campo largo | simbolo nome e doppio mandato non negoziabili

(Di martedì 20 agosto 2024) Altra rogna sul, nuovo round nella interminabile guerra tra. Esplode laa 5: basta un post – condito di parole al vetriolo che rimandano a diktat e scelte per lui non condivisibili: quelle dell’eterno ami-nemico Giuseppe– per aprire l’infuocata campagna d’agosto contro il segretario movimentista e il partito forgiato a sua misura, decisamente over per il garante e padre nobile. I due, ormai è storia nota, non si sono mai amati fino in fondo. Si sono tollerati. Hanno banchettato finendo discussioni rimasto aperte sul tavolo a tarallucci e vino. Optando di fatto per un tirare a campare che alla fine si sta rivelando letale per entrambi, il partito pentastellato e il sogno – che ha rivelato da subito aspetti da incubo – del