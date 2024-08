Ranking ATP aggiornato a martedì 20 agosto 2024 | Sinner consolida il numero uno Bellucci a un passo dalla top 100

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Il nuovoAtp20, al termine del Masters 1000 di Cincinnati vinto da Jannik. È proprio il tennista azzurro a sorridere doppiamente questa settimana, dato che grazie al titolo in Ohio incrementa il vantaggio sul secondo posto e si tiene stretto iluno del mondo, quantomeno fino a dopo lo US Open. Tra le poche novità, spicca il ritorno in top 20 di Frances Tiafoe, mentre Arnaldi e Cobolli, rispettivamente30 e 31, si garantiscono di essere testa di serie a New York. L’altro azzurro protagonista in questi giorni è stato però Mattia, che in virtù della finale raggiunta nel Challenger di Cary, ha guadagnato 11 posizioni, portandosi ad untop 100.