Pistoia Basket l’era americana parte da Quarrata con duecento tifosi

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Primo giorno di scuola per la nuova Estra2000 che, dopo le visite mediche sostenute lo scorso sabato da largadella squadra, ha svolto la prima seduta di allenamento al PalaMelo di, vista l’indisponibilità del PalaCarrara causa posa del nuovo parquet, di fronte a quasiche si sono assiepati sulle tribune dell’impianto sportivo quarratino. Il cuore del tifo biancorosso, la Baraonda, ha comunicato che per il saluto ufficiale, quello ormai diventato tradizionale, ci sarà da aspettare il ritorno al PalaCarrara. L’atmosfera era comunque di festa e di grande curiosità per vedere all’opera la nuova squadra. Ad assistere alla prima seduta di allenamento dei biancorossi era presente anche il sindaco diAlessandro Tommasi che si è intrattenuto con la nuova proprietà ed i vecchi dirigenti.