Pagelle Vuelta a España 2024 | Roglic implacabile Tiberi si candida bocciati Yates Kuss e Carapaz

(Di martedì 20 agosto 2024)QUARTA TAPPAPrimoz, voto 10: lo sloveno non sbaglia mai su questo tipo di arrivi, con questo tipo di cast. L’alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe è chirurgico, soprattutto quando si trova in Spagna. Il classe 1989 si trova a meraviglia su queste strade, tatticamente è impeccabile e oggi dimostra ancora una volta di essere il favorito numero uno per arrivare in rosso a Madrid. La schiena risponde bene, lui rintuzza tutti gli attacchi dopo aver fatto lavorare la squadra e in volata batte tutti. Chapeau. Antonio, voto 7,5: limita egregiamente i danni su una salita non adatta alle sue caratteristiche, una rampa con pendenze fino al 20%. Risale al 4° posto e fa capire che per il podio ci sarà da fare i conti anche con lui, che intanto è in testa alla graduatoria riservata ai giovani. Lennert Van Eetvelt, voto 9.