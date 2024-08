L’Unahotels al lavoro Scelti i numeri di casacca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Con una prima sgambata pomeridiana al Cere di Canali, ha preso ufficialmente avvio ieri la stagione 2024/2025 della Pallacanestro Reggiana, che vedrà i biancorossi competere sia in serie A (esordio domenica 29 settembre al PalaBigi, avversaria la Dolomiti Energia Trento) sia in Fiba Champions League (primo match calendarizzato, sempre tra le mura amiche, per martedì 1 ottobre contro i lituani del Rytas Vilnius). Sotto lo sguardo vigile del preparatore fisico Sandro Bencardino (in piedi nella foto) gli alfieri della Unahotels hanno cominciato a togliersi di dosso le scorie estive, questa mattina poi inizieranno anche a riprendere confidenza con la palla, sul parquet dell’impianto di via Guasco. Alla seduta di ieri non hanno partecipato i quattro nuovi acquisti stranieri: Winston, Cheatham, Barford e Gombauld, in quanto impegnati con le visite mediche di rito.