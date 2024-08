L’estate va in cantiere | I lavori alle scuole completati prima che suoni la campanella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Centri sportivi,, aree verdi: avanzano a pieno ritmo anche in estate gli interventi in corso sul territorio. Al rush finale (le lezioni ripartono a metà settembre, tra meno di un mese) iche riguardano gli edifici scolastici comunali. "Entro il suono della– assicura Palazzo Garampi – sarà completato il programma di manutenzioni straordinarie. A questo si aggiungono interventi più corposi come l’efficientamento energetico alla scuola d’infanzia Il Girasole (che sarà completato nei prossimi mesi) e il consolidamento delle fondazioni alla scuola d’infanzia Montecieco (La Ginestra),che sommati valgono un investimento da circa 950mila euro".