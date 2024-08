Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Cincinnati 2024 | quanto guadagna in punti e soldi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024)supera in finale Frances Tiafoe e atrionfa nel suo terzodella carriera, il secondo stagionale. E’ ancora il cemento nordamericano a regalare una gioia al campione azzurro, cheun primo set lottato e poi riesce a prendere il largo nella seconda frazione verso un successo di fondamentale importanza in un periodo che non era stato dei più semplici.importanti, che gli permettono di consolidare la prima posizione in classifica mondiale e creare un buon margine sugli inseguitori anche in vista delle tante cambiali di fine anno. E male non fa anche il quasi milione di euro che gli spetta per il successo in Ohio: per la precisione € 962.339. HIGHLIGHTS TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV CLASSIFICA ATP LIVE DOPO1.(ITA) 97602. Novak Djokovic (SRB) 7460 3. Carlos Alcaraz (ESP) 7360 4.