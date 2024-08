Il farmaco comprato da Ferrara il taglio al dito del fisioterapista e la dermatite | la catena di leggerezze che poteva costare cara a Sinner

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Unadiha rischiato diuna squalifica per doping a Jannik. Tutto inizia il 12 febbraio nella farmacia Santissima Trinità di Bologna. È qui che il suo preparatore atletico Umbertocompra una confezione di Trofodermin, utilizzato come cicatrizzante. Un mese dopo il team del numero uno al mondo è negli Usa per il torneo di Indian Wells. Lì ilGiacomo Naldi si ferisce a ungli presta il– che contiene il Clostebol, una sostanza dopante – per aiutare a rimarginare il. Negli stessi giorni, ovviamente, Naldi massaggia più volte il fuoriclasse altoatesino. Ed è qui che avviene la contaminazione che lo porterà a risultare positivo a due test anti-doping, uno durante il torneo di Indian Wells e un altro prima del Miami Open.