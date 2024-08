Folorunsho | la Lazio offre 12 milioni il Napoli ne chiede 15 Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024) Michaelda poche settimane aveva rinnovato il contratto col, ma il giocatore è finito misteriosamente sul mercato. Stando a quanto riporta Nicolòsu X, il calciatore ha già un accordo con laper firmare fino al 2029; i biancocelesti ora devono trovare un’intesa con il club di De Laurentiis.ha detto sì alla: i biancocelesti lo vogliono in prestito con obbligo di riscatto Il giornalista specifica: Lotito ha offerto alun prestito con obbligo di riscatto fissato a 12. Ildi più, 15. Trattative in corso per cercare di raggiungere un accordo. Michael #has agreed personal terms with #for a contract until 2029. Lotito has offered to #a loan with the obligation to buy for a total package of €12M.ask more (15M). Talks in progress to try to reach a deal.