Fanpage l’inchiesta-denuncia di Libero | Giornalisti pagati a metà con 26 milioni l’anno di ricavi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024), uno dei siti italiani più seguiti, non usa metodi ortodossi per pagare i suoi dipendenti. Arlo è il quotidianoche in un reportage fa le pulci al sitoco, riportando anche le decurtazioni contrattuali applicate ai dipendenti e ai collaboratori, nonostante crescano gli utili editoriali e nonostante il sitoco non manchi occasione per chiedere il salario minimo in Italia. Salario minimo che, secondodi, non viene per niente applicato da Ciaopeople, la società che gestiscedisu: “meno 40 % in busta paga per i” Secondo il quotidiano, “Grazie a contratti particolari, idinon guadagnano come quelli della stragrande maggioranza delle testate nazionali. Non poco di meno, circa il 40%. E con altre clausole che qualcuno definirebbe discutibili”.