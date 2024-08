E se ci fossimo innamorati delle maglie da calcio senza sponsor?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ultima volta era stato nel 1981, quando ilitaliano era stato in buona misura costretto ad aprire aglisulleda gioco: la Juventusmarchi sul fronte della divisa, fotogrammi di unvintage e decisamente lontano da quello contemporaneo. Sono trascorsi più di tre decenni in cui il club bianconero non ha conosciuto altro mondo all’infuori diizzate, sia che diventassero iconiche nel tempo, come il suo primoin assoluto, Ariston, sia che venissero inghiottite nelle retrovie della memoria. Sarà, per i tempi che corrono, una novità assoluta vedere una maglia della Juventusin queste settimane: l’accordo con Jeep, che fruttava nell’ultima stagione 45 milioni di euro annui e che era stato attivato nel 2012, non è stato rinnovato.