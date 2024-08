Complice dell’uccisione di oltre 10mila prigionieri | condannata 99enne ex segretaria nazista

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) La Corte federale ha confermato la condanna per l’exIrmgard Furchner: è statanell’eccidio di 10.505 persone. La donna, che oggi ha 99 anni, ha lavorato nel campo di concentramento di Stutthof. La struttura si trova a 34 chilometri dalla città di Danzica in Polonia. Laha lavorato qui dal 1 giugno 1943 al 1 aprile 1945. Irmgard Furchner è stata ritenuta colpevole di favoreggiamento all’omicidio di massa. La donna era stata giàa due anni di detenzione con la condizionale, in linea con le norme di diritto minorile. I fatti dei quali risponde, infatti, risalgono a quando aveva fra i 18 e i 19 anni. La pena entrerà adesso in vigore. Irmgard Furchner (ANSA FOTO) – cityrumors.itLa decisione finale è stata presa dalla V sezione penale della Corte federale di giustizia di Lipsia.