Choc per Sinner positivo al doping | ma non subirà alcuna sanzione

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannikè risultatoallo scorso aprile. Ma un’indagine indipendente dell’Itia, l’agenzia antidel tennis mondiale, lo ha scagionato, per una “assunzione inconsapevole”, dovuta a una sostanza usata dal suo fisioterapista. Lo comunica l’ufficio stampa del tennista azzurro. La sostanza riscontrata nel n.1 del tennis mondiale era un metabolita del Clostebol, uno steroide.non incorre in, e potrà proseguire la sua stagione. Il tennista azzurro ha sconfitto Frances Tiafoe in due set nella finale del torneo di Cincinnati.ha ottenuto la sua quinta vittoria della stagione battendo lo statunitense per 7-6 (7/4), 6-2 in 1 ora e 36 minuti. Con la vittoria di Cincinnati, Jannikha sollevato il suo terzo trofeo ATP Masters.