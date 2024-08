Borsa | Asia in rialzo scommettendo sulle mosse della Fed

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Terzo giorno consecutivo di rialzi con i listini aiutati dai progressi in Giappone e Corea del Sud in mezzo all'ottimismo sui potenziali tagli dei tassi di interesseFederal Reserve. L'indice MSCIPacific è salito fino allo 0,7%, con Samsung Electronics, Keyence e SK Hynix tra i maggiori sostenitori. Tokyo ha guadagnato l'1,8%, Seul lo 0,8%, Singapore lo 0,5 per cento mentre scivolano gli indici delle piazze cinesi. Hong Kong sta perdendo lo 0,56%, Shanghai l'1,13% e Shenzhen l'1,5% con Pechino che mantiene un approccio cauto e lascia invariati i tassi di prestito di riferimento per agosto. Questo nonostante il fatto i dati economici come le vendite al dettaglio e la crescita degli investimenti abbiano continuato a deludere, fa notare un operatore.