Bellingham accusa Mbappé Vinicius e Rodrygo | Dovete tirare! Non possiamo fare avanti e indietro

Il Daily Mail, citando la stampa spagnola, segnala le prime difficoltà nella gestione delle stelle del Real Madrid. I Galacticos hanno pareggiato all'esordio in Liga (1-1 col Maiorca) e Ancelotti l'ha presa piuttosto male. Anche i giocatori in campo non erano contenti. Uno su tutti. Nel post partita è stato catturato il labiale dell'inglese (che ora gioca a centrocampo) che rivolgendosi a, ha detto: «Voi tre, dobbiamo concludere le azioni, perché correre.. è fottutamente faticoso. Crea lo spazio e tira». Mbappe era d'accordo con lui: «Lo sto dicendo anche io. Dobbiamo concludere».ha aggiunto: «Sì, anche createvi lo spazio e tirate».