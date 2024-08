Bellazzini | Girone duro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Continua in maniera intensa e proficua la preparazione pre-campionato del Ghiviborgo che affronterà quest’anno la sua decima stagione consecutiva di serie "D". Dopo i test amichevoli contro Ponte Buggianese (2 a 0 per i colchoneros), Grosseto (pirotecnico 4 a 4) e Zenith Prato (1 a 0 per i lanieri), altri due match amichevoli ora in programma: domani, mercoledì 21, al "Carraia", con il Tuttocuoio e domenica 24 agosto, sul terreno del Follonica Gavorrano, compagine forte e quotata che, come il Ghiviborgo, è inserita nel"E" di serie "D", per un ultimo test prima dell’inizio della stagione ufficiale, previsto per domenica 1° settembre nella sfida di Coppa Italia contro il Tau Altopascio (si giocherà a Ghivizzano). Prime indicazioni, dunque, in questo mese di lavoro, con trainer Tommasoche appare soddisfatto di quanto fatto finora.