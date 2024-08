Atto golpista Sansonetti a valanga sui magistrati | da Arianna a Toti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Il casoMeloni è stata la miccia che ha appiccato il fuoco nell'illusorio mare calmo dell'estate politica. Il retroscena pubblicato da Il Giornale su una possibile indagine in arrivo da parte della magistratura nei confronti della sorella del Premier, nel tentativo ultimo di far capitolare il Governo di Giorgia, ha scatenato la furia di Fratelli d'Italia. Ma, con intenzioni opposte, anche del presidente dell'Associazione Nazionale(ANM), Giuseppe Santalucia, che ha imputato all'esecutivo una condotta scorretta capace di screditare il lavoro della giustizia: “Il governo costruisce bufale ad arte per piegare i. Il Csm deve tutelarci”.