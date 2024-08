Addio Bennacer Milan una cessione pesante che può cambiare tutto il mercato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Completati gli acquisti (almeno per il momento), ildeve obbligatoriamente sfoltire la rosa. Ballo Touré è a un passo dall'approdare in Francia al Saint-Etienne. La volontà è di liberarsi degli scarti il prima possibile così da tentare magari un affondo finale, considerando che per Ibrahimovic siamo “al sesto giorno su sette quando Dio creò il mondo”. Un chiaro segnale dall'assenza, tra i convocati col Torino, di Kalulu, Pobega e Adli. Sul difensore l'accordo, ma il giocatore ha rifiutato perché non titolare in partenza nel progetto di Thiago Motta, con l'Atalanta sullo sfondo che ci prova. Per il centrocampista italiano si è mosso il Genoa, per il francese, oltre al Brentford, ci sono estimatori in Arabia Saudita come l'Al-Shabab. Piste simili perche, però, ha una clausola da 50 milioni.