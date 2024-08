Violenta lite di Ferragosto in discoteca | 21enne romano in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Teramo - Una serata di festa si è trasformata in tragedia per un giovanedi 21 anni, rimasto gravemente ferito durante una rissa scoppiata nella notte diin unadi Alba Adriatica, sulla costa vibratiana. Il ragazzo, che stava trascorrendo le vacanze nella località abruzzese, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato in codice rosso per un grave trauma cranico. Le circostanze che hanno portato al ferimento del giovane sono ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, ilavrebbe perso i sensi a causa di una commozione cerebrale, le cui cause potrebbero essere legate a un colpo subito durante lao a una caduta. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il trauma cranico sia stato provocato da un'aggressione o dalla caduta a terra durante lo scontro.