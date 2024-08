VIDEO ? Genoa-Inter l’analisi del lunedì! | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)è finita 2-2. I nerazzurri, campioni d’Italia, hanno pareggiato alla prima uscita ufficiale in campionato. Un pari beffardo, con il gol di Junior Messias arrivato al 96?. Bisseck il peggiore in campo, Thuram l’MVP. A ritornare sul match di Marassi il nostro Emanuele Rossi suWeb TV. GIUDIZIO – Esordio in sordina dell’campione d’Italia, che sul campo delnon è andata oltre il 2-2. I nerazzurri, sotto per la rete di Vogliacco, sono riusciti a rimontare e a ribaltare il tutto in 52 minuti con la doppietta di Marcus Thuram. Ma al 96?, Junior Messias ha rimesso tutto in equilibrio ribadendo in rete l’iniziale rigore parato da Yann Sommer. A Marassi, i nerazzurri hanno giocato a tratti anche un ottimo calcio, ma hanno sbattuto contro un Grifone ben organizzato e tosto da stanare.