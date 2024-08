Verzeni spunta la pista Scientology Il padre | Proposto un corso di rilassamento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Gl investigatori sperano che dai 40 campioni di Dna già prelevati tra i residenti nel paese di Terno d'Isola, nel Bergamasco, emerga qualche dettaglio in più sull'omicidio di Sharon, la 33enne accoltellata per strada dopo la mezzanotte del 30 luglio. Tra i profili esaminati, oltre agli abitanti della zona, ci sono anche i familiari e i soccorritori per escludere le persone che si sono occupate di lei dopo la richiesta di socinviata dalla giovane al 118 la sera dell'omicidio. Intanto viene battuta la. Secondo Bergamo News, la donna e il compagno si stavano avvicinando alla chiesa fondata dall'ex scrittore L. Ron Hubbard nel 1954.