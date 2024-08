Veliero affondato al largo di Palermo il magnate dell’hi tech Mike Lynch tra i dispersi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’imprenditore britannico delle Tlcrisulta tra le sei persone “scomparse” dopo l’affondamento del suo superyacht Bayesian in Sicilia. Lo ha riferito una fonte vicina alle operazioni di soccorso.e’ noto come il “Bill Gates britannico”. Ile’ stato recentemente assolto negli Stati Uniti da un’accusa di frode per 11 miliardi di dollari. A giugno, una giuria statunitense lo ha scagionato da tutte le accuse relative alla vendita della sua societa’ di software Autonomy a Hewlett-Packard (Hp) nel 2011. E’ stato estradato negli Stati Uniti per affrontare il processo a maggio dell’anno scorso e ha trascorso 13 mesi agli arresti domiciliari a San Francisco in attesa del processo. E’ stato assolto insieme all’ex dirigente finanziario Stephen Chamberlain, a cui carico erano state formulate le stesse accuse.