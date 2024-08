Trapani arrestato per estorsione un 39enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

I Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato dinei confronti di undella zona, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I militari dell'Arma, durante un controllo presso la residenza dell'uomo, dove si trovava agli arresti domiciliari, hanno osservato la presenza contemporanea di due persone che stavano spingendo un motociclo dal cortile della casa. Dagli accertamenti esperiti, emergeva che il motociclo era stato loro rubato qualche giorno prima e che il pregiudicato aveva provveduto alla sua restituzione, dietro pagamento somma di denaro. Il Tribunale dine ha disposto l'immediata traduzione presso il carcere di.