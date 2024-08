Tajani | Fitto la scelta migliore come Commissario

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - "Se ne parlerà con von der Leyen, io credo che lui sarebbe la". Lo dice il ministro degli Esteri, vicepremier e leader di Forza Italia Antonioin un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Italia indichi il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaeleeuropeo. "È preparato e ha esperienza in Europa, fondamentale per trattare i dossier. Sostituirloministro non può essere un problema: tanti conoscono le dinamiche di un ministero in Italia, pochissimi quelle europee, e lui le conosce. È l'uomo giusto", sottolinea ancora