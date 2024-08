Ruba in un locale arrestato 35enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto nella settimana di Ferragosto, allo scopo di prevenire reati, specialmente in città, dove numerosi esercizi commerciali restano chiusi e le case vuote, perché i proprietari si godono qualche giorno al mare, nella serata del 15 agosto 2024, i Carabinieri della Stazione di San Cataldo hannoun, senza fissa dimora, presunto responsabile di “furto aggravato”. In particolare, i militari dell’Arma, in servizio di pattuglia nel quartiere Tamburi, hanno sorpreso l’all’interno di un negozio, in quel momento chiuso per la festività dell’Assunta, il quale, dopo aver forzato la saracinesca, presumibilmente, stava asportando bevande alcoliche e altri generi alimentari.