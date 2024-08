Prosegue in Valtiberina l' estate di Terre in Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 –inildi teatro diffuso per la, nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda e San Giustino (PG), che ha preso il via lo scorso 9 agosto. Giovedì 22 agosto torna all’Anfiteatro Campaccio di Sansepolcro la compagnia Chille de la Balanza di Firenze che presenta alle ore 21.00 il loro nuovo progetto UNA RAGAZZINA di e con la giovanissima artista Sara Tombelli, luci e suoni di Francesco Lascialfari Il giorno successivo, venerdì 23 agosto, ci spostiamo a San Giustino (PG) per una giornata dedicata al tema della violenza sulle donne. Alle ore 18.00 presso il Cinema Teatro ASTRA verrà proiettato il docu-film MA L'AMORE C'ENTRA? regia di Elisabetta Lodoli che sarà presente in sala per parlare del suo lavoro. L’evento è a ingresso gratuito.