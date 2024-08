Paolo Hendel in scena a Raggiolo con La gioventù è sopravvalutata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – Grande attesa aper lo spettacolo di. Il comico fiorentino sarà tra i protagonisti della rassegna estiva del borgo casentinese con il suo nuovo monologo “La” che sarà messo inmartedì 20 agosto, alle 21.00, in piazza San Michele. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è promosso dalla Brigata die vedràsoffermare il proprio sguardo scherzoso e tagliente sulla realtà attuale e sulla sfera privata dell’uomo contemporaneo, con le sue contraddizioni, le sue debolezze e le sue paure. Tra i massimi esponenti della satira sociale e politica italiana, questo artista ha iniziato la propria attività negli anni ‘80 come autore di monologhi comici per il teatro.