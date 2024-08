Nella prima settimana di apertura Via dell’Amore prenotazioni record

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Quasi 11milaa unadalla ridella Viaai turisti. Sono stati infatti 10.900 gli acquisti operati sul sito viadellamore.info, dedicato alla fruizione del sentiero. "La Viaa Riomaggiore conferma la sua attrattività. Lesono numerose per le prossime giornate, a riprova dell’interesse per questa icona delle Cinque Terre e dell’apprezzamento per il nuovo sistema di fruizione del sentiero – afferma Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore –. È stata vincente e apprezzata la scelta di inserire la Viaall’interno del sistema sentieristico del Parco Nazionale delle Cinque Terre, e di gestire gli ingressi come per alcuni degli altri sentieri già presenti, in un’ottica di museo diffuso".