Lecce Sticchi Damiani | Obiettivo terza salvezza consecutiva

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il presidente del, Saverio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match contro l’Atalanta: “Vogliamo ottenere le tre salvezze consecutive, una cosa mai accaduta. Calciatori richiesti? Non è semplice. Il tifoso vede solo il giocatore che arriva. Abbiamo detto diversi no per mantenere i nostri giocatori, dobbiamo cercare di tenerne il più possibile. C’è tutto un lavoro alle spalle, scelte coraggiose e bravura dei tecnici”. Poi su Corvino: “Questo è un ambiente dove cerchiamo di far maturare i ragazzi. La sostenibilità è frutto del lavoro. Ho fiducia sul suo operato. E’ un piacere avere una figura come lui al fianco. La sua esperienza ci aiuta molto”.: “” SportFace.