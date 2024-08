La domanda per cui Pierluigi Bersani è stato condannato per diffamazione a Vannacci | dovrà pagare una multa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) La frase era formulata come una, ma tanto è baperchésia, con un decreto penale, peraggravata nei confronti di Roberto, allora generale dell’esercito e ora eurodeputato della Lega. L’ex segretario del Pd, durante un dibattito alla Festa dell’Unità di Ravenna del settembre 2023, commentò il libro dell’ufficiale Il mondo al contrario: “Quando leggi quelle robe lì pensi: ‘Va bene dai, sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar‘. Il Bar Italia. Dove puoi dare dell’invertito a un omosessuale, dove puoi dare della fattucchiera a una femminista, dove puoi dare del negro a un nero, dove puoi dire a un ebreo ‘ok la Shoah, ma non esageriamo’. Quel bar lì non sarebbe mai vuoto in Italia.