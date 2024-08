Ius Soli Cos’è e come funziona oggi il conferimento delle cittadinanze in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 – Dopo le recenti aperture da parte di Forza, e le conseguenti barricate della Lega, il dibattito sullo iusè tornato al centro della scena politicana. Il tema, che sembrava ormai archiviato e chiuso in un cassetto del Parlamento, torna dunque in auge. Ma di cosa si tratta? E, ilin? Scopriamolo.lo IusLo Iusfa riferimento alla nascita sul “suolo”, sul territorio dello Stato e si contrappone, nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza, allo “Ius Sanguinis”, imperniato invece sull’elemento della discendenza o della filiazione. Per i Paesi che applicano lo Iusè cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.