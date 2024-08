Il Prato cala subito il tris Gioco e buoni segnali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ac3 Camaiore 0 Ac: Fantoni (60’ Ricco), Romairone (70’ Oliverio), Monticone (46’ Matteucci), Marino (70’ Moussaid), Moreo (46’ Perugi), Remedi, Limberti (46’ D’Amato), Giusti (70’ Preci), Magazzu (60’ Cellai), Diana (70’ Girgi) Conson (83’ Sepe). All. Ridolfi. Camaiore: Barsottini (80’ Barsaglini), Bologna (55’ Belli), Granaiola, Zambarda (75’ Velani), Zavatto, Anzilotti (80’ Pezzini), Amico, Nardi (46’ Adami), Bacci (55’ Kthella), Borgia (55’ Da Pozzo), Chiaramonti (80’ Maini). All. Cristiani. Arbitro: Bolognesi di Siena Marcatori: 18’ Magazzu, 30’ Moreo, 50’ Romairone (su rigore).al Lungobisenzio. Finisce con la vittoria delper 3-0 l’amichevole disputata contro il Camaiore, formazione d’Eccellenza. Un successo rotondo per i biancazzurri che indirizzano a proprio favore la sfida già nel corso del primo tempo.