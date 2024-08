Harris trainata dall' uscita di Biden ma su una questione cruciale non convince

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lo scenario, negli Usa, è cambiato significativamente in poco tempo. Alla vigilia della Convention nazionale democratica di Chicago, nel corso della quale sarà possibile presentare al Paese idee e progetti, Kamalae il suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz, hanno iniziato un tour in autobus della Pennsylvania, stato chiave in bilico che potrebbe decidere le elezioni di novembre. Intanto, i sondaggi svelando le tendenze e le preoccupazioni degli elettori. La candidata dem alla presidenza Usa è in vantaggio sul suo avversario repubblicano Donald Trump in un sondaggio nazionale effettuato'emittente televisiva «Abc News», dal quotidiano «Washington Post» e da Ipsos.