Guerriero Marchigiano per la Yuasa in attesa del debutto

(Di lunedì 19 agosto 2024) Giornate di riconoscimenti queste per laBattery Grottazzolina. Oggi protagonista nella giornata dell’orgoglioper lo sport. Infatti non è una novità che la squadra sia diventata un orgoglio territoriale, cogliendo una storica promozione in Superlega al termine di una cavalcata trionfale lunga un’intera stagione. Questa però è l’ultima ciliegina sulla tornata che ha fatto sì che la M&G Scuola Pallavolo diventasse la realtà sportiva di eccellenza più votata dalla giuria della 24esima edizione de ’La Notte dell’orgoglio’, con la consegna della statuetta del ’’ alle dieci figure più rappresentative a livello regionale per gli ambiti sport, imprenditoria, innovazione, cultura, sociale, ricerca scientifica, spettacolo e ambiente.