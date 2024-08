Genoa-Inter ha già dato un doppio avviso | non vada sottovalutato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)lascia già tanti temi di discussione, dopo il 2-2 purtroppo maturato al 95? per l’errore di Bisseck. Ma lo svarione del numero 31 non è certo l’unica causa di quanto avvenuto sabato al Ferraris. FINALE AMARO –dà già – purtroppo – un pessimo rendimento a livello di punti buttati: due. Nella scorsa stagione il primo spreco era avvenuto alla sesta giornata, perdendo con la bestia nera Sassuolo, stavolta invece subito un grosso regalo a una squadra rimaneggiata come quella rossoblù. Un peccato, perché nonostante diverse difficoltà e una partita che sembrava stregata all’82’ era arrivato il guizzo di Marcus Thuram che sembrava aver sistemato le cose. Invece no, perché poi Yann Bisseck ci ha messo molto del suo (non da solo, bisogna dirlo: anche Francesco Acerbi che salta a vuoto prima di lui va segnalato) per il goffo rigore del 2-2.