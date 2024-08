FOTO Albero cade a Mercatello ferito un tredicenne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una persona anziana ed un ragazzo di 13 anni, Bruno sono stati, loro malgrado, i protagonisti della caduta di unche poteva avere per i due malcapitati conseguenze ben più gravi. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri nel cortile di fronte alla chiesa di Santa Maria a Mare a. Bruno era seduto sulla panchina proprio al fianco dell’dove, forse a causa del vento di ieri pomeriggio, un grosso ramo si è spezzato. Lo scricchiolio ha messo in allarme la persona seduta al suo fianco che è riuscita a mettersi in salvo ed anche Bruno è scappato via, ferendosi soltanto vicino ad un orecchio. Un segno rosso ma soprattutto tanto spavento per i due cittadini.