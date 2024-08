Federica Nargi e gli auguri per i 40 anni del compagno

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 19 agosto 2024) Alessandro Matri compie 40: una festa importante conÈ tempo di grandi festeggiamenti perché l’ex calciatore Alessandro Matri compie 40il 19 agosto. Per celebrare questo traguardo speciale, Matri ha ricevuto i più dolcidi compleanno dalla sua compagna di lunga data,. La showgirl ed ex velina bruna è al suo fianco dal 2009, quando si sono incontrati per la prima volta in una discoteca di Milano. Una storia d’amore iniziata con pazienza, ora 34enne, ha raccontato la storia della loro relazione nel programma televisivo Verissimo. Ha rivelato che dopo aver incontrato Alessandro, lo ha fatto aspettare un mese intero prima di dargli una possibilità. Questa pazienza ha dato i suoi frutti, poiché la coppia è presto diventata inseparabile.