Dopo due morti in poche settimane il comune di Latina interviene sulla rotonda maledetta

(Di lunedì 19 agosto 2024) La Decisione del Sindaco La rotatoria di via del Lido a, tristemente nota per i numerosi incidenti mortali, sarà presto demolita. Questo è quanto dichiarato dal sindaco Matilde Celentano, che ha messo la sicurezza stradale al centro dell’agenda amministrativa.tre gravi incidenti, due dei quali avvenuti negli ultimi 30 giorni, la demolizione dellaè diventata una priorità. Le Proposte della Maggioranza Il consigliere di maggioranza Emiliano Licata (Udc) ha sottolineato l’importanza di innalzare il livello di sicurezza sulle strade cittadine. Tra le proposte avanzate, vi sono misure immediate per migliorare la sicurezza all’altezza dellatra via del Lido e via Nascosa.