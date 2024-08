Bagnaia show | doma Martin e torna in vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Re Peccolassù, sulladella classifica mondiale. Cinque punti di differenza fra lui e Jorge. Cinque punti strappati all’avversario al termine di un Gp, quello andato in scena ieri sulla pista di Zeltweg, doveha messo la firma su una gara perfetta. Strategia disegnata al box, insieme a Dall’Igna. Strategia condivisa anche con Valentino Rossi che ogni volta che si presenta a un Gp, accompagna Pecco alla vittoria. Strategia che ha costretto(comunque bravissimo con la sua Ducati targata Pramac) ad ammettere: "Mi sento un po’ frustrato, perché sinceramente pensavo di fare qualcosa di meglio e di più in questa gara. Ho spinto per andare sue credevo di poter essere più pericoloso e cattivo nel finale, ma". Ma lui, Pecco è stato un demonio nel gestire tutto.