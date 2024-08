Alain Delon icona di stile senza tempo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 agosto 2024)del cinema, così come diha definito il look maschile per generazioni. Elegante, raffinato e sempre a suo agio, sia che indossasse un completo tre pezzi formale o un paio di jeans. Nato in Francia nel 1935,è stato protagonista assoluto del cinema e della moda, un simbolo di fascino e carisma, grazie alla sua premagnetica sia sullo schermo che nella vita reale. Il suosi costruiva su linee pulite, tagli impeccabili e una sobria palette di colori che prediligeva il nero, il bianco e il grigio. C’è sempre però stata una differenza tra il modo didi interpretare gli abiti sartoriali, rispetto ai suoi conranei.