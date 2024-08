Vuelta 2024 tappa 2 | vince Groves Van Aert in rosso Ordine d' arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Ourem (Portogallo), 18 agosto– La2 dellaporta la carovana da Cascais ad Ourem dopo 194 km. A fa festa è sia Kaden, chela volata finale, sia Wout Van, lo sconfitto (con tanto di ennesimo secondo posto in stagione) che però strappa la maglia rossa a Brandon McNulty. Non sono mancate le cadute: la peggio l'ha avuta Dylan Van Baarle, costretto al ritiro, ma sull'asfalto sono finiti anche Rainer Kepplinger, Mathias Vacek, Joshua Tarling, Jhonatan Narvaez e Max Poole. La3, la Lousa-Castelo Branco di 191,2 km, avrà in menù altri 2 GPM: uno di seconda categoria e uno di quarta categoria, per uno scenario simile a quello di oggi, con una volata, forse ristretta, pronta a essere sostituita da un attacco dalla distanza.