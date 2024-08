Troppi gatti soli e abbandonati Associazione accusa il Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Cerca casa e amore il ‘vecchietto’ Ugo, un gatto randagio di circa 15 anni, attualmente in convalescenza. ‘Ugo’ è il nome datogli dai volontari dell’‘I randagi nel cuore’, che l’hanno recuperato in strada e portato a curare all’Ast di Fano, dove i veterinari hanno dovuto asportargli un grosso tumore all’orecchio destro. "Adesso - spiegano dal gruppo animalista – il micio è da una nostra volontaria e sta recuperando bene dall’intervento. Una volta guarito, avrà bisogno di una casa, dove poter vivere in serenità. Visto il suo stato, infatti, è necessario prendersi cura di lui tra quattro mura. Chi vuol farlo può contattarci sui nostri canali social oppure chiamare una delle nostre 30 volontarie.