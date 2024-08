Tiafoe-Rune oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Francesscenderà in campo contro Holgernella semifinale deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. In pochi si aspettavano di vedere così avanti nel torneo due giocatori che non stanno affatto vivendo una stagione positiva, eppure non si può dire che non l’abbiano meritato visto il loro cammino e complici tante eliminazioni illustri.ha sconfitto nell’ordine Davidovich, Musetti, Lehecka e Hurkacz (tutti attuali o ex top 25), mentreha eliminato Berrettini, Borges, Monfils e Draper (anche loro tutti top 35 almeno una volta nella loro vita). Secondo i bookmakers sarà il danese a scendere in campo con i favori del pronostico; i due non si sono mai affrontati in carriera.