Spari nel bar | individuati due fratelli | restano a piede libero

Sarebbero stati in due a sparare ad un trentenne nella notte tra venerdì e sabato in un bar di Cervinara ancora pieno di gente. I due presunti autori ei quattro colpi di pistola,, sono statidai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, residenti a Cervinara ma raggiunti nel Comune di Caivan, poi condotti dai Militari a Palazzo di Giustizia, dove a seguito di una prima escussione testimoniale per uno dei due, assistiti dal legale di fiducia l'avvocato Giovanni Adamo, condotta dal sostituto procuratore che conduce le indagini, il pm Vincenzo Russo, gli interrogatori sono continuati presso il Comando Provinciale e delegati al Reparto Operativo di Avellino.